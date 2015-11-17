Форма поиска по сайту

17 ноября 2015, 14:34

Безопасность

В Подмосковье запретили продажу сырого козьего молока

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Роспотребнадзор запретил продажу непастеризованного козьего молока и продуктов на его основе в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Ногинском, Люберецком и Ступинском районах зарегистрированы случаи бруцеллеза среди сельскохозяйственных животных. А в Раменском на фоне обострившейся инфекции в ноябре заболели три человека.

"Вечер": В Подмосковье три человека заразились бруцеллезом

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что мясо и молоко коз, которые продаются на подмосковных рынках, могут быть опасны для здоровья людей.

В настоящее время в Подмосковье усилили контроль за работой рынков и соблюдением санитарных норм на предприятиях по производству мясного и молочного сырья.

Бруцеллез – инфекция, которая передается от больных животных человеку при контакте или употреблении сырого молока и продуктов на его основе.

У заразившегося появляется боль в суставах, повышенная температура, потливость и резкая слабость. Бруцеллез нередко заканчивается инвалидностью.

Роспотребнадзор призывает покупать козье молоко в магазинах или на крупных рынках, которые имеют собственную службу ветеринарного контроля. Не стоит приобретать сырое козье молоко с рук, в противном случае, его необходимо прокипятить.

