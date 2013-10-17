ФМС и Роспотребнадзор начали массовые проверки плодоовощных баз

ФМС и Роспотребнадзор начали проверки плодоовощных баз

В Москве стартовали массовые проверки плодоовощных баз, сообщает телеканал "Москва 24". ФМС и Роспотребнадзор проконтролируют соблюдение миграционного законодательства и санитарных норм на предприятиях.

При проверках овощебазы Покровская в Бирюлеве были обнаружены многочисленные нарушения. Против руководства предприятия возбудили уголовное дело по факту организации нелегальной миграции.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, закрытие базы не повлияет на поставки овощей в столичные магазины.

Сейчас из-за закрытия базы в Западном Бирюлеве многие торговцы и поставщики начали пользоваться другой базой, которая расположена в подмосковном городе Долгопрудный. Туда ежедневно устремляются десятки груженных фур.

Сергей Собянин ранее сообщил, что плодоовощная база в Бирюлеве закрыта и, по всей видимости, уже не откроется. Мэр Москвы подчеркнул, что руководство Покровской овощебазы не соблюдало требования миграционного и санитарного законодательств России.

По словам Собянина, добиться должного уровня контроля на плодоовощных базах можно только при ежедневных проверках.