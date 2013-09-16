Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом дальневосточных товаров

В столичных магазинах радиоактивная рыба не появится - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор усилил контроль за продукцией, которая ввозится с Дальнего Востока. Эти меры предосторожности приняты в связи с ухудшением ситуации в районе японской атомной электростанции "Фукусима".

В настоящее время на Дальнем Востоке начинается массовый лов рыбы, и санитарные врачи получили указание более тщательно проверять все, что доставляют в порты во избежание попадания на прилавки радиоактивной рыбы.

Напомним, 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима" в Японии произошла авария. На страну обрушилось цунами, которое стало причиной внештатной ситуации на атомной электростанции.

В результате чрезвычайного происшествия был поврежден ядерный реактор, что повлекло за собой радиоактивное загрязнение территории, прилегающей к АЭС. Продукты ядерного распада загрязнили грунтовые воды и вместе с ними попали в океан.

За последние полтора месяца объем вредных выбросов в районе "Фукусимы" вырос в полтора раза.