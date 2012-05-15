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Политика

15 мая 2012, 13:23

Главный санитарный врач Москвы отстранен от должности

Роспотребнадзор увольнения власть

Главный санитарный врач Москвы Николай Филатов отстранен от занимаемой должности, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

"В соответствии с законодательством о государственной гражданской службе РФ и законодательством о противодействии коррупции, в целях предупреждения или урегулирования конфликта интересов приказом Роспотребнадзора от замещаемой должности отстранен руководитель управления Роспотребнадзора по городу Москве Н.Н.Филатов", - говорится в пресс-релизе.

Причины кадрового решения не уточняются. Однако ранее инспекция Роспотребнадзора провела служебное расследование в московском управлении, оставшись недовольной руководством столичного управления ведомства.

"В ходе проверки установлены существенные нарушения в организации деятельности управления по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей, осуществлению кадровой политики, исполнению законодательства по противодействию коррупции", - сообщил сайт Роспотребнадзора.

"В настоящее время проводится служебное расследование в целях оценки действий руководителя управления по соблюдению требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении говорилось, что руководителю управления Роспотребнадзора по Москве за последние два года были объявлены два выговора и предупреждение о неполном служебном соответствии. "Анализ структуры управления выявил недостатки, не позволяющие выстроить единую целостную систему организации надзора как в аппарате управления, так и в территориальных отделах. Структура управления не учитывает изменения в органах управления государственной власти Москвы, не позволяет адаптировать работу управления с учетом реформирования подразделений и координационно-совещательных органов города. Взаимодействие с органами государственной власти Москвы не осуществляется", - сообщили в Роспотребнадзоре.

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