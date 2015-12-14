Специалисты рекомендуют покупать новогодние подарки с зефиром

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Роспотребнадзор рекомендует покупать детские новогодние подарки с шоколадом и зефиром, а также обращать внимание на количество пищевых добавок и консервантов, сообщает "Интерфакс".

"При выборе подарка предпочтение стоит отдавать наборам, в составе кондитерских изделиях которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, россиянам не рекомендуют покупать сладкие подарки, в составе которых есть конфеты с абрикосом и арахисом, потому что они могут вызвать аллергию. Также не стоит приобретать карамель, в том числе леденцы, содержащие алкоголь более 0,5 процента этанола.

Специалисты санитарной службы отметили, что при выборе печения нужно отдавать предпочтение галетному, так как оно менее калорийное, а конфеты лучше брать шоколадные.

"Шоколад кроме калорий содержит еще калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память", – отметили в ведомстве.

Стоит обратить внимание на покупку зефира и пастилы. Эти лакомства полезны тем, что не содержат жиров.

"В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет", – подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что сладкие новогодние подарки нужно приобретать в местах организованной торговли. А если возникнут сомнения по поводу их качества и безопасности, то москвичи могут до 20 декабря обратиться за консультацией на горячую линию Роспотребнадзора. Также по телефону можно задать интересующие вопросы о качестве детской одежды, обуви и игрушек.

Режим работы и контактные телефоны горячих линий можно посмотреть на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии.

В Москве открыта горячая линия по безопасности детских товаров

В Москве "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров открылась 19 ноября, ее телефоны размещены здесь.

Обращения по телефонам: 8 (495) 785-37-41 (добавочный телефон по вопросам защиты прав потребителей 103, 105), а также по номерам: 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 616-67-94 принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45

Получить информацию об игрушках и одежде для детей также можно в отделе консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Москве по телефонам: 8 (495) 687-39-61 и 8 (495) 687-26-31. Звонки принимаются по рабочим дням с 9:00 до 17:30, обеденный перерыв с 13:00 до 13:30.

Напомним, в ноябре столичный Роспотребнадзор проверил места проведения новогодних представлений. Специалистов интересовало соблюдение всех санитарные норм, а также хранение, приготовление и реализация пищевых продуктов, в том числе сладких подарков.

Инспекторы отмечают, что помещения, где пройдут елки, должны быть всегда качественно убраны и проветрены. Также сотрудники ведомства проследили за качеством ограждения, наружным освещением, состоянием дорожек и проездов.