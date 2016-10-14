Форма поиска по сайту

14 октября 2016, 21:33

Роспотребнадзор нашел проволоку в детских завтраках HIPP

Фото: YAY/ТАСС

Производитель детского питания HIPP отзывает с рынка часть своей продукции после проверки Роспотребнадзора. В зерновых завтраках Hipp Organic обнаружили металлическую проволоку, говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Под отзыв попали "детские кольца для завтрака" Hipp Organic в упаковках по 140 грамм. Дата реализации – в период с 19 января по 3 марта 2017 года. Отзывают завтраки с номерами партий: L190416, L020616, L200417 и L030616.

Роспотребнадзор проверяет, как проволока могла попасть в упаковку. В целях охраны здоровья, федеральная служба рекомендует не приобретать вышеуказанную продукцию.

Роспотребнадзор HIPP детский завтрак проволока чп

