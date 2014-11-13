В России ввели запрет на маргарин из Украины

В России введен запрет на сыроподобные продукты из Украины

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию сыроподобных продуктов украинского производства. При проверке продуктов для бутербродов, которые производятся на основе маргарина, обнаружили нарушения требований законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, в бутербродном продукте "Купеческий" специалисты обнаружили жиры животного происхождения, тогда как изготовитель заявлял об использовании растительного. А продукт "Столовый" не соответствовал требованию по содержанию жирных кислот.

Кроме того, полуфабрикат "Монастырский двор" содержал пищевую добавку, не разрешенную для использования в данном виде продукта.

Напомним, с 14 октября вступил в силу запрет на ввоз украинских сыров. Ограничения поставок связаны с нарушениями производителями маркировки продукции и несоблюдением санитарных норм. Так, в образцах из некоторых партий груза обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Кроме того, в ведомстве заявили, что часть сыров не соответствовала российским требованиям по содержанию растительных жиров и белка.

Ранее был введен запрет на поставки в Россию с Украины практических всех видов продовольственной продукции, включая молочную и кондитерскую, соки, рыбные консервы и алкоголь. Также Россия ввела ограничения на импорт продуктов из ряда европейских стран.