Роспотребнадзор не вводил запрет на продажу украинской соли

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Роспотребнадзор опроверг информацию об ограничениях продажи в России украинской и белорусской соли, сообщает ТАСС.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что крупные торговые сети получили от ведомства письмо с просьбой предоставить информацию о наличии на полках магазинов соли из Белоруссии и Украины "в целях исключения из оборота".

Стоит отметить, что сам Роспотребнадзор усилил контроль за иностранной продукцией. Специалисты ведомства обнаружили, что соль не соответствует требованиям к пищевой продукции.

По мнению экспертов, если иностранные производители соли уйдут с рынка, их заменят отечественные компании, мощности которых в настоящее время недозагружены на 40%.