С начала лета Роспотребнадзор приостановил работу 43 детских лагерей

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Роспотребнадзор этим летом приостановил работу 43 детских лагерей, сообщает "Интерфакс".

По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, еще 23 лагеря не были открыты из-за несоответствия требованиям санитарных норм.

"На сегодняшний день усиленный контроль за оздоровительными учреждениями продолжается, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей. Но мы видим, что более 80 процентов всех проведенных проверочных мероприятий выявляют нарушения", – сказала Попова.

Она также коснулась темы подготовки школ к возвращению детей на занятия. По ее словам в конце предыдущего учебного года руководителям школ были выданы предписания по устранению недочетов и нарушений. Они касались проведения ремонтов, подготовки пищеблоков и обеспечения необходимой освещенности.

На сегодняшний день все рекомендации выполнены на 70 процентов, и школы почти готовы к 1 сентября.

Совет Федерации готовит законопроект, который ужесточит правила работы детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. Планируется восстановить систему подготовки кадров для работы в детских лагерях, создать госреестр организаций, занимающихся подготовкой отдыха, а также разработать жесткие требования к открытию и существованию лагерей и баз отдыха.

Решение о принятии таких законодательных мер было принято после трагедии в Карелии.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти. В минувшую пятницу в Москве прошли похороны погибших детей.