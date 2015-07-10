Оформить санитарные заключения теперь можно на портале госуслуг

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Подать заявление и документы на получение санитарно-эпидемиологических заключений теперь можно через Единый портал госуслуг. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Речь идет о заключениях, которые выдаются на основании "результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке".

Напомним, что Госдума в первом чтении приняла поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Усиление санкций коснется, в частности, столовых, ресторанов, кафе, баров, столовых в общеобразовательных учреждениях.

Согласно документу, за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации" увеличиваются штрафы: для должностных лиц – с 2–3 тысяч рублей до 5–10 тысяч рублей, для юридических – с 20–30 тысяч до 30–50 тысяч рублей.