Фото: m24.ru

В этом году в Подмосковье от укусов клещей пострадали более 9 тысяч человек, что на 30,9 процента больше, чем в 2014 году, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Московской области.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 9 июля зарегистрировано 9 тысяч 27 случаев присасывания клещей, из них 2 тысячи 284 случая относится к детям. В 2014 году за аналогичный период было зарегистрировано 6 тысяч 894 случая укусов клещей.

Отметим, в столице от укусов клещей за три месяца пострадали почти 10 тысяч человек – это на треть больше, чем в прошлом году. Как правило, клещи кусали людей в Московской области. Было исследовано более восьми тысяч членистоногих, которых доставили в клиники граждане. Тысяча из них была заражена боррелиозом.

Ранее m24.ru сообщало, что в Москве и области каждый второй клещ заражен боррелиозом. По словам главного инфекциониста столицы Николая Малышева, в московском регионе 50–60 процентов клещей являются переносчиками болезни Лайма.

Впрочем, далеко не все укушенные такими клещами заболевают. Это зависит от того, где в теле клеща находится возбудитель. Инкубационный период длится от двух дней до месяца, в среднем это три недели.

Напомним, в связи с ростом числа пострадавших от укусов клещей и змей на территории нашей страны Минздрав России на официальном сайте разместил информационные памятки для граждан на летний период.

Пособия содержат информацию об укусах клещей и ядовитых насекомых, а также способы лечения и диагностики отравлений. Также в документе приведен список ядовитых растений, которые встречаются на территории России.

В памятке по диагностике и лечению отравлений от укусов насекомых и змей перечислены основные симптомы отравления и способы оказания первой медицинской помощи. Особо отмечается, что пострадавший от укуса ядовитой змеи или клеща должен в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт.