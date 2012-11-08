Форма поиска по сайту

08 ноября 2012, 13:35

Безопасность

Рынок просроченных продуктов в Котляковском переулке закрыт

После репортажа "Москвы 24" о рынке в Котляковском переулке, где за бесценок продавали просроченные продукты питания, торговую точку закрыли. Соответствующее распоряжение вынес гендиректор ЗАО "Москворецкое" Юрий Крюков.

До закрытия торговые ряды функционировали пять лет. Просрочка встречалась и раньше, но с нечестными бизнесменами старались быстро расторгнуть договор.

Постоянные клиенты рынка, где за 150 рублей можно было заполнить холодильник, оказались не рады его закрытию. Находились и те, кто понимал, что торговать просроченными продуктами нельзя. Они направляли свои жалобы руководству города.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Южному округу совместно с правоохранителями провели проверку на рынке и удостоверились, что ряды закрыты, и торговля не ведется.

По словам начальника оптово-розничной торговли ЗАО "Москворецкое" Петра Аксенова, на сегодня весь товар вывезен из Котляковского переулка. Однако корреспонденты "Москвы 24" нашли продукцию на складах.

