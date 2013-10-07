Роспотребнадзор запретил ввоз молочной продукции из Литвы

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко недоволен качеством литовского молока и творога. Из-за этого ввоз литовской "молочки" в Россию временно приостановлен.

"При исследовании молочной продукции производства Литовской Республики выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к качеству продукции) и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека (несоответствие по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, замечания относятся к поставщикам "Сваля" и "Рокишкио тикрас". Роспотребнадзор давно информировал Вильнюс о проблемах с ними. В некоторых продуктах нашли дрожжи и плесень в количестве, превышающем нормативы.

Например, в твороге обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а в сметане молочнокислых микроорганизмов меньше, чем должно быть в норме.