В Подмосковье из-за нарушений приостановили работу детского лагеря

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Суд приостановил на 70 суток работу детского лагеря "Комок" в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Такое решение принято из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Детский лагерь "Комок" функционировал на базе парк-отеля "Лафер ренессанс" по адресу: Сергиево-Посадский район, деревня Смена. Ранее там располагался пионерский лагерь воинской части №51105. Всего в лагере находились 56 детей.

В ходе проверки в лагере были выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организации размещения, питания и медицинского обслуживания детей. Также учреждение не имело необходимых документов на организацию отдыха детей.

В 2016 году Роспотребнадзор выявил 33 нелегальных детских лагеря в России. По словам главы Роспотребнадзора Анна Попова, в текущем году было закрыто 46 детских лагерей, еще по 12 решается вопрос, и уже заведено 11 уголовных дел.

Для сравнения, в 2015 году суд приостановил деятельность 54 лагерей, и было возбуждено 15 уголовных дел.