07 июля 2016, 10:49

Безопасность

Роспотребнадзор заметил ухудшение качества импортных товаров

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Роспотребнадзор обнаружил постоянное ухудшение качества импортной продукции в ходе проверок. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова, сообщает РИА Новости.

По мнению Поповой, доля некачественной отечественной продукции остается примерно на одном и том же уровне.

При этом россияне начали покупать некачественные и дешевые товары и экономить на продуктах питания. Спрос на овощи, фрукты, рыбу и морепродукты постоянно падает. К такому выводу пришли специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

