Роспотребнадзор обвинил YouTube в неисполнении российских законов

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор обвинил владельцев видеохостинга YouTube в том, что они пренебрегают российским законодательством ради коммерческих интересов. Речь идет о якобы нарушении компанией закона о защите детей от вредной информации, в частности, о пропаганде суицида.

"Компания "YouTube"... продолжает уклоняться от выполнения требований законодательства Российской Федерации, направленного на предотвращение самоубийств", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Напомним, ранее ведомство обнаружило на YouTube 40 материалов, пропагандирующих суицид.

Кроме того, в Роспотребнадзоре усомнились в компетенции эксперта Ольги Карабановой, которую Youtube привлек для оценки роликов, признанных нарушающими российское законодательство.

"В ... логике "эксперта" О.А. Карабановой "Видео урок Как резать вены" не признается информацией о способе совершения самоубийства. Прочтение текста "мотивированного" заключения О.А. Карабановой поражает циничным искажением фактов...", - отмечается в пресс-релизе ведомства (орфография и пунктуация сохранены).

Также в Роспотребнадзоре посетовали, что YouTube не признает "факт существования проблемы суицида".

Напомним, с 1 ноября 2012 года в России вступил в силу закон о защите детей от информации, "причиняющей вред их здоровью и развитию", в части ограничения доступа к противоправной информации в интернете, и начал работать "черный список" сайтов.