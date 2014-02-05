Малярию в Москву в 2013 году завозили 26 раз - Роспотребнадзор

Фото: ИТАР-ТАСС

Двадцать шесть завозных случаев малярии отмечено в Москве в 2013 году, что на два случая больше, чем в 2012 году, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Пятнадцать случаев в ушедшем году пришлось на тропическую малярию, восемь - на трехдневную, два случая - на овале-малярию и один - на смешанную.

85% заболевших (22 случая) составляют москвичи, ездившие на отдых и по работе в страны, где распространено это заболевание - в частности в Гану, Кению, Танзанию, Уганду, а также в Индию, Пакистан, Индонезию (остров Папуа-Новая Гвинея).

Случаев местного заражения малярией в Москве не было с 2008 года, отмечается в документе.

Малярия является инфекционным заболеванием, которое вызывается одноклеточными организмами-плазмодиями и передается человеку при укусах малярийных комаров. Болезнь сопровождается лихорадкой, ознобами, увеличением селезенки и печени, анемией; часто случаются рецидивы.

Ежегодно в мире фиксируется 350-500 миллионов случаев заражения малярией, из них до трех миллионов заканчиваются смертью. Заболевание излечимо, однако вакцины против него не существует. До 90% случаев заражения приходится на Африку южнее Сахары.