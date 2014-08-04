Роспотребнадзор обнаружил в виски из США вещества, вызывающие рак

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор обнаружил в американском виски Kentucky Gentleman вещества, вызывающие рак и бесплодие, говорится в сообщении на официальном сайте федерального ведомства.

Специалисты выявили в напитке опасные вещества - фталаты, которые способны вызывать изменения в центральной и периферической нервной, а также эндокринной системах. Кроме того, эти же соединения могут приводить к онкологическим заболеваниям и бесплодию у мужчин и женщин.

В ходе проверки также выяснилось, что виски Kentucky Straight Burbon марки Kentucky Gentleman не проходил государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. При этом на этикетке алкогольного напитка указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза - "ЕАС".

По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят контрольно-надзорные мероприятия. Как сообщает ИТАР-ТАСС, федеральное ведомство уже готовит документы о запрете на ввоз в Россию виски данной марки.