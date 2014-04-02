В магазинах проверят сыр завода, сотрудники которого купались в молоке

Производство сыра. Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор поручил своим управлениям проверить в рознице сыры, произведенные омским заводом "Торговый дом "Сыры".

Компания привлекла внимание общественности, когда в интернете появилось фото сотрудников предприятия, купающихся в ванне с молоком.

В документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, дано поручение провести отбор и лабораторные исследования проб образцов сыра "Чечил" под торговыми марками "Сыроедово" и "Адыгея".

По данным ведомства, продукция омского завода распространяется во многих крупных городах России, в том числе, и в Москве.

Отмечается, что с января по март 2014 года предприятие выпустило более 49 тонн сыра "Чечил".

При этом последняя партия была выработана 24 марта.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что в случае выявления образцов продукции, не соответствующих требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию, к предприятию и продавцам будут приняты административные меры.

Ранее Х5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", отказалась от продажи сыра "Чечил", произведенного омским заводом.

