Роспотребнадзор предупредил о вспышке свинки в США

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Роспотребнадзор сообщил о вспышке заболеваемости паротитом (свинкой) в США, передает пресс-служба ведомства.

Эпидемия вспыхнула в пяти округах штата Вашингтон (Кинг, Спокан, Пирс, Снохомиш и Якима). В общей сложности заболели более 300 человек. В настоящее время специалисты проводят вакцинацию, в образовательных учреждениях ввели запрет на посещение школ не сделавшими прививку детьми.

Эпидемический паротит – острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем.

Кроме того, в округе Дуглас, штат Колорадо, зафиксирована вспышка норовирусной инфекции, пострадали более 200 человек. У заболевших наблюдаются рвота и диарея.