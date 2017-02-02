Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля 2017, 11:42

Безопасность

Роспотребнадзор предупредил о вспышке свинки в США

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Роспотребнадзор сообщил о вспышке заболеваемости паротитом (свинкой) в США, передает пресс-служба ведомства.

Эпидемия вспыхнула в пяти округах штата Вашингтон (Кинг, Спокан, Пирс, Снохомиш и Якима). В общей сложности заболели более 300 человек. В настоящее время специалисты проводят вакцинацию, в образовательных учреждениях ввели запрет на посещение школ не сделавшими прививку детьми.

Эпидемический паротит – острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путем.

Кроме того, в округе Дуглас, штат Колорадо, зафиксирована вспышка норовирусной инфекции, пострадали более 200 человек. У заболевших наблюдаются рвота и диарея.

Сайты по теме


Роспотребнадзор США эпидемии жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика