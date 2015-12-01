Фасады столичных зданий подсветят красным в День борьбы со СПИДом

Фасады столичных зданий в День борьбы со СПИДом, 1 декабря, подсветят красным цветом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Помимо этого, на медиа-фасадах на Новом Арбате появится красная ленточка – международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией.

"Акция стартует в 16:20 и продлится до 23:00, более 4 миллионов человек увидят символ сегодняшнего дня", – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Различные акции, приуроченные ко Дню борьбы со СПИДом, проходят во многих мировых столицах, в том числе, Париже, Берлине и Рио-де-Жанейро.

Всемирный день проводят, чтобы привлечь внимание к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обменяться опытом по противодействию инфекции и сформировать социальную терпимость к ВИЧ-инфицированным.

Ранее m24.ru сообщало, что наиболее низкий уровень заболеваемости ВИЧ в Москве зафиксирован в Западном и Юго-Западном округах. Такие данные были представлены на конференции, посвященной профилактике сиротства детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.

По данным на ноябрь текущего года в Москве проживает порядка 42 тысяч ВИЧ-инфицированных, при этом у москвичей показатель составляет 0,34 процента, что ниже среднероссийского показателя (0,49 процента).