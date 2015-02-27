Сегодня в СМИ: подорожание сахара и проверка вузов

Фото: M24.ru

Дефицит сырья приведет к подорожанию сахара

Уже к лету в России могут вырасти цены на сахар, опасается Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет "Коммерсантъ".

Можно снизить импортные пошлины на подорожавший сахар-сырец, предлагают чиновники, но это приведет к существенному сокращению посевных площадей и, как следствие, к серьезному росту цен. С ноября 2013 по декабрь 2014 года сахар в регионах уже подорожал на 33-69%.

Mail.ru объявила мобилизацию

На фоне девальвации рубля и стагнации рынка медийной рекламы Mail.ru Group решила сосредоточиться на развитии растущих сегментов - мобильной и видеорекламы, сообщает "Коммерсантъ".

Это логичное решение, соглашаются аналитики. Потенциал монетизации одного из ключевых активов Mail.ru Group - социальной сети "ВКонтакте" - огромен.

Господдержка перестала стимулировать спрос на машины

Из-за резкого роста цен на автомобили эффективность госпрограммы утилизации резко снизилась. За январь-февраль в ее рамках было реализовано лишь 16 тысяч машин, передает "Коммерсантъ".

При этом изначально Минпромторг рассчитывал, что дополнительно выделенные 10 миллиардов рублей обеспечат в начале года продажу 170 тысяч автомобилей.

Рособрнадзор проверил 624 вуза

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Александр Бисеров рассказал об итогах проверки вузов и филиалов, пишет "Российская газета".

За последний год Рособрнадзор проинспектировал 624 вуза и филиала. В итоге из реестра исключены 356 учебных заведений, действие 25 лицензий было приостановлено, а 73 университетам запретили прием.

Столичные власти взяли под контроль выплату зарплаты

Более 233 миллионов рублей задолжали столичные работодатели своим сотрудникам. Серьезные проблемы с выплатой денег существуют в 7 предприятиях, люди там не получают деньги более двух месяцев, сообщает "Российская газета".

Например, в "Главмосстрое" долг по зарплате - 113 миллионов рублей, на Владыкинском мехзаводе - 14 миллионов. Эти и другие предприятия - не банкроты, на них профессиональный менеджмент, владельцы некоторых - известные мультимиллионеры.

Автомобили в Москве уступят дорогу бегунам

Набережные Москвы-реки в скором времени ожидает серьезная реконструкция. Они должны будут превратиться в удобные променады, зоны активного отдыха, рекреации для занятий спортом и физкультурой и площадки для созерцания прекрасной городской природы, передает "МК".

Так, на Лужнецкой набережной можно будет бегать, кататься на роликах и велосипеде, заниматься воркаутом или наблюдать за происходящим, лежа на травке. Но пока проект существует только на бумаге.

Эвакуаторы буксуют

Правительству Москвы удалось оттянуть принятие поправок, защищающих права автовладельцев при эвакуации автомобилей на спецстоянки, пишут "Ведомости".

Законопроект, запрещающий в том числе увозить машины на спецстоянку, если водитель успел вернуться на место до того, как погрузчик тронулся, был принят в первом чтении в декабре.