Сертификаты о сдаче ЕГЭ полностью переведут в электронный вид

Фото: ИТАР-ТАСС

Свидетельство о сдаче ЕГЭ будет существовать только в электронном виде. Срок действия сертификата составит четыре года.

Все результаты экзаменов будут вносить в федеральную систему информации, рассказал в интервью "Российской газете" глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Чиновник подчеркнул, что подобная мера направлена на борьбу с продажей фальшивых свидетельств ЕГЭ.

В течение года ведомство собирается открыть сайт, где ученик сможет узнать результаты экзамена еще до вывешивания их на информационном стенде в школе.

Отметим, что сертификат о сдаче ЕГЭ выдается после сдачи двух обязательных предметов: русского языка и математики. Остальные предметы в него вписывают при условии набора баллов выше минимальных.

С 1 сентября 2013 года сертификат действителен в течение четырех лет, следующих за годом сдачи экзамена.