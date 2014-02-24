Сертификаты о сдаче ЕГЭ полностью переведут в электронный вид

Фото: ИТАР-ТАСС
Свидетельство о сдаче ЕГЭ будет существовать только в электронном виде. Срок действия сертификата составит четыре года.
Все результаты экзаменов будут вносить в федеральную систему информации, рассказал в интервью "Российской газете" глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Чиновник подчеркнул, что подобная мера направлена на борьбу с продажей фальшивых свидетельств ЕГЭ.
В течение года ведомство собирается открыть сайт, где ученик сможет узнать результаты экзамена еще до вывешивания их на информационном стенде в школе.
Отметим, что сертификат о сдаче ЕГЭ выдается после сдачи двух обязательных предметов: русского языка и математики. Остальные предметы в него вписывают при условии набора баллов выше минимальных.
С 1 сентября 2013 года сертификат действителен в течение четырех лет, следующих за годом сдачи экзамена.