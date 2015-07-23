Сегодня в СМИ: соцвыплаты и фармацевтическая монополия

Фото: m24.ru

Сразу несколько коллег и партнеров Анатолия Чубайса покинули страну

Опасаясь уголовного преследования в связи с делом "Роснано", из России уехали пять топ-менеджеров, которые в разное время были связаны с госкорпорацией и Анатолием Чубайсом, сообщает "РБК".

С начала июля, когда под домашний арест был посажен Леонид Меламед, из России уехали сразу несколько топ-менеджеров "Роснано" - как бывших, так и нынешних.

Василий Анисимов и MR Group построят апартаменты на Пресне

Девелоперская компания Coalco Василия Анисимова благодаря партнерству с MR Group смогла приступить к строительству апартаментов в Пресненском районе Москвы. Проект был задуман еще в 2006 году, но постоянно откладывался, передает "РБК".

Почти через десять лет после покупки участка хлебозавода имени Зотова в Пресненском районе Москвы на площадке начнется строительство комплекса апартаментов бизнес-класса. Об этом рассказал владелец девелоперской компании Coalco Василий Анисимов. По его словам, строительная площадка уже готова и в ближайшие дни начнется рытье котлована.

Сергей Чемезов попросил у президента небольшую фармацевтическую монополию

Как стало известно РБК, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил Владимира Путина сделать "дочку" корпорации единственным поставщиком государству лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита.

Предложение сделать 100-процентную "дочку" "Ростеха" - Национальную иммунобиологическую компанию ("Нацимбио") - единственным поставщиком лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов, закупаемых за счет федерального бюджета, изложено в письме гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова президенту РФ Владимиру Путину.

СКР признал обоснованными действия ставропольских полицейских в Чечне

СКР признал законной проведенную весной этого года и спровоцировавшую политический скандал федерального значения спецоперацию в Грозном, во время которой приехавшие из Ставрополя полицейские застрелили находившегося в федеральном розыске местного жителя Джамбулата Дадаева, пишет "Коммерсантъ".

Глава Чечни Рамзан Кадыров, возмущенный происшедшим, приказал тогда своим правоохранителям стрелять во всех силовиков, которые не согласовывают с ними спецоперации в республике. Следствие же решило, что полицейские действовали обоснованно.

Продюсеры задолжали государству

Фонд кино с начала весны предъявил киностудиям, получившим государственное финансирование, целый ряд судебных исков на 130 миллионов рублей. Среди должников оказались компании известных продюсеров, включая Александра Цекало и Ивана Охлобыстина, а также "Всемирные русские студии" Юрия Сапронова и АФК "Система", сообщает "Коммерсантъ".

Часть проектов оказались не закончены в срок, а другие еще не успели получить деньги от прокатчиков. Удовлетворены два из них в совокупности на 84 млн руб., остальные продолжают рассматриваться.

Банкиры заплатят за господдержку

Госпрограмма докапитализации через ОФЗ может вылиться для банков в новые проблемы. Вслед за ограничением фонда оплаты труда и дивидендов и докапитализацией им придется заплатить налоги по операциям с ОФЗ, передает"Коммерсантъ".

Банкиры, заручившись поддержкой реализующего программу Агентства по страхованию вкладов (АСВ), уже попросили Минфин ввести для них налоговые послабления. Но внесение поправок в Налоговый кодекс (НК) процесс непростой, и банкирам, скорее всего, придется пока искать хотя бы временные лазейки в законодательстве.

Россия ответит взаимностью на попытки конфисковать ее имущество

Юрисдикционный иммунитет иностранного государства и его имущества может быть ограничен на основе принципа взаимности – если такие ограничения будут введены в отношении России, сказано в законопроекте, подготовленном Минюстом по поручению правительства и одобренном правительственной комиссией по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости".

Нововведение не наносит ущерба привилегиям и иммунитетам, которые предоставляются главам государств, дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, специальным миссиям, воздушным судам и военным кораблям. Но российские суды вправе исходить из того же юрисдикционного иммунитета, которым в этой стране пользуется Россия.

Минкомсвязи предлагает снять ограничения с рекламы букмекерских контор

Проект поправок в закон о рекламе, сильно смягчающих требования к рекламе букмекерских контор и тотализаторов, опубликован на портале раскрытия информации, сообщают "Ведомости".

Автор поправок – Минкомсвязи предлагает разрешить такую рекламу в любое время на ТВ, радио и в интернете; в любых периодических печатных изданиях; в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях; в зданиях самих букмекерских контор. Минкомсвязи предлагает незначительные оговорки: реклама не должна обращаться к несовершеннолетним и гарантировать выигрыш.

Новые правила оценки качества авиатоплива помогут снизить стоимость билетов

Новая редакция Воздушного кодекса отменила в России сертификацию авиационного топлива, передает "Российская газета". Эксперты бьют тревогу - не навредит ли это безопасности полетов?

Минтранс сейчас готовит документ, который позволит избежать негативных последствий для пассажиров. Дело в том, что техрегламент Таможенного союза обязывает следить за качеством топлива.

КС РФ запретил держать обвиняемых под стражей бессрочно

В основе постановления КС РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства, лежит жалоба бывшего сотрудника МВД Сергея Махина, пишет "Российская газета".

В 2011 году он был арестован по подозрению в ряде преступлений, среди которых превышение должностных полномочий, грабеж и похищение человека. Статья 109 УПК РФ, регламентирующая сроки содержания под стражей, устанавливает предельный срок меры пресечения в виде содержания под стражей в 12 месяцев. Далее продлевать срок закон запрещает, арестованный подлежит немедленному освобождению, однако исчисление времени содержания под стражей и дальнейшее пребывание под арестом в ходе рассмотрения дела в суде исчисляются по отдельности.

Соцвыплаты привяжут к доходам семьи

Выплату различных социальных пособий и компенсаций привяжут к уровню доходов семьи. Критерии нуждаемости будут определять сами регионы - исходя из своих возможностей, сообщает "Российская газета".

Это может коснуться ежемесячных детских пособий и компенсаций по оплате детских садов, дополнительных гарантиях медицинским работникам, работающим в сельской местности, компенсации жилищно-коммунальных расходов сельским педагогам.