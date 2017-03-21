Медведев назначил Александра Бугаева руководителем Росмолодежи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Бугаева руководителем федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Распоряжение об этом опубликовано 21 марта на сайте правительства.

"Назначить Бугаева Александра Вячеславовича руководителем федерального агентства по делам молодежи", – говорится в распоряжении. Ранее Бугаев занимал должность замглавы Росмолодежи.

Росмолодежь – это федеральный орган исполнительной власти. Находится в ведении министерства образования и науки РФ. Ведомство работает в сфере государственной молодежной политики, взаимодействует с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи.

Росмолодежь реализует мероприятия, посвященные здоровому образу жизни молодежи, нравственному и патриотическому воспитанию.

