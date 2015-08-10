Роскосмос получил страховое возмещение за падение "Прогресса"

Фото: ТАСС/Петр Гридин

Роскосмос получил возмещение после падения корабля "Прогресс", сообщает пресс-служба "СОГАЗа" – одной из компаний-страховщиков.

Всего космическое агентство получило почти 2 миллиарда рублей от двух страховых компаний – "Согаз" и "Ингосстрах".

Напомним, корабль "Прогресс" был запущен 28 апреля. Согласно расчетам астрономов, стыковка с Международной космической станцией должна была совершиться спустя примерно 6 часов после старта.

"Прогресс-М27М" должен доставить на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов, а также копию знамени Победы.

Однако корабль не вышел на нужную орбиту из-за сбоя в одной из ступеней ракеты. Позже "Прогресс", связь с которым была потеряна сразу после запуска, сошел с орбиты.

Причиной аварии космического грузового корабля "Прогресс" стала разгерметизация баков ракеты-носителя. В результате она отвалилась от "Прогресса" раньше времени и не смогла вывести его на нужную орбиту.

По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, разгерметизировались баки окислителя и горючего.