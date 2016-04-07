Роскосмос будет маркировать ракеты изображением Гагарина

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Роскосмос будет размещать изображение Юрия Гагарина на ракетах-носителях, сообщает "Интерфакс".

По словам директора по коммуникациям госкорпорации Игоря Буренкова, семья космонавта, в частности, его старшая дочь Елена Гагарина, дала Роскосмосу разрешение на соответствующую маркировку, которой собираются украсить все отечественные ракеты в честь 55-летия полета первого человека в космос.

Напомним, в честь этой памятной даты в Москве уже развесили более 150 тематических плакатов и билбордов. В День космонавтики, 12 апреля, в столичной подземке запустят тематический "космический поезд", которым станет один из новейших составов со сквозным проходом.

Кроме того, в МУЗЕОНе до 30 апреля открыта фотовыставка "История космических побед", посетители которой могут увидеть фотографии макетов первых искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных станций, первых космонавтов планеты и многое другое.