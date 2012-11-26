Ряд сервисов Google был заблокирован из-за программного сбоя

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоторые сервисы интернет-поисковика Google оказались сегодня недоступны многим российским пользователям из-за включения одного из IP-адресов компании в "черный список" сайтов.

Сервисы оказались заблокированы из-за сбоя в системе, в результате которого уведомление ведомства было отправлено не тому хостинг-провайдеру, и ненадлежащий контент не был вовремя устранен, передает ИТАР-ТАСС.

В Роскомнадзоре отмечают, что на страницах Google были обнаружены запрещенные материалы, жалоба на них поступила от Госнаркоконтроля. В Роскомнадзоре надеются, что Google удалит указанную информацию после получения уведомления.

Как сообщили пользователи, в результате блокировки возникли перебои в работе соцсети Google+ и блог-сервиса Blogspot.com.

Напомним, ранее в "черном списке" сайтов оказался видеохостинг YouTube, принадлежащий Google. Позже Роскомнадзор удалил сайт из реестра, также сославшись на техническую ошибку.