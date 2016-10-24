Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Энциклопедию интернет-мемов Lurkmore исключили из реестра запрещенных в России сайтов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Роскомнадзоре.
В реестре осталась лишь одна страница со списком ранее заблокированных ссылок сайта.
Lurkmore исключили из "черного списка" после того создатель ресурса Дмитрий Хомак убрал с сайта статьи, к которым у госорганов были претензии. Несмотря на удаление ресурса из реестра запрещенных сайтов, некоторые статьи по-прежнему будут закрыты для российских пользователей.
Энциклопедия неоднократно ловила на себе внимание Роскомнадзора, что в итоге привело к тому, что Хомак в 2015 году заявил, что его проект отправляется в стадию "консервации".