Энциклопедию интернет-мемов Lurkmore исключили из реестра запрещенных в России сайтов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Роскомнадзоре.

В реестре осталась лишь одна страница со списком ранее заблокированных ссылок сайта.

Lurkmore исключили из "черного списка" после того создатель ресурса Дмитрий Хомак убрал с сайта статьи, к которым у госорганов были претензии. Несмотря на удаление ресурса из реестра запрещенных сайтов, некоторые статьи по-прежнему будут закрыты для российских пользователей.

Lurkmore

– неформальная интернет-энциклопедия, позиционирующая себя как "энциклопедия современной культуры, фольклора­ и ­субкультур,­ а­ также ­всего­ остального". Статьи написаны на жаргоне, состоящем из интернет-мемов, и в основном описывают явления, события и личностей, связанных с современной популярной культурой. Lurkmore была основана в 2007 году.

Энциклопедия неоднократно ловила на себе внимание Роскомнадзора, что в итоге привело к тому, что Хомак в 2015 году заявил, что его проект отправляется в стадию "консервации".

