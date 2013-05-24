Роскомнадзор назвал ошибкой внесение "ВКонтакте" в "черный список"

Роскомнадзор признал, что включение социальной сети "ВКонтакте" в список запрещенных сайтов было ошибочным. Соцсеть попала в "черный список" из-за ошибки сотрудника ведомства, сообщает телеканал "Москва 24".

В "черный список" должна была попасть одна из страниц социальной сети, но сотрудник Роскомнадзора по ошибке внес в список запрещенных сайтов один из IP-адресов "ВКонтакте", сообщили в ведомстве.

"У нас порядка 15 заявок на блокировку страниц социальной сети "ВКонтакте", - заявил корреспонденту M24.ru представитель Роскомнадзора Владимир Пиков. - При отработке одной из таких заявок произошла ошибка, которую мы исправили".

По словам Пикова, в случае если на сайте содержится запрещенная информация, по закону владельцам отводится 3 суток на удаление информации. Если они отказываются сделать это, только тогда IP-адрес ресурса может быть занесен в "черный список" сайтов.

"У нас с администрацией "ВКонтакте" очень положительная история отношений. Они всегда оперативно выполняют требования Роскомнадзора", - добавил Пиков.

Напомним, утром 24 мая сеть "ВКонтакте" оказалась в списке запрещенных сайтов, размещенном на сайте Роскомнадзора. Причины такого решения озвучены не были.

Провайдеры сработали быстро и к моменту объявления об ошибке уже начали блокировать доступ к социальной сети.