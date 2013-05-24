Форма поиска по сайту

Новости

24 мая 2013, 10:00

Безопасность

Социальную сеть "ВКонтакте" внесли в "черный список" сайтов

Социальная сеть "ВКонтакте" попала в "черный список" сайтов

Социальная сеть "ВКонтакте" оказалась в "черном списке" сайтов Роскомнадзора. Причина включения социальной сети в реестр запрещенных сайтов не сообщается.

Отметим, что у Роскомнадзора довольно часто возникают вопросы к "ВКонтакте" в связи с тем, что в этой социальной сети можно разместить информацию, которая не проходит никакой модерации.

Ранее в реестр запрещенных попало сообщество "Суицид против догхантеров", которое добавил в "черный список" Роспотребнадзор России.

Недовольны крупнейшей российской социальной сетью и за рубежом - "Вконтакте" попала в "черный список" американских властей. Интернет-ресурс обвиняют в нарушении авторских прав.

Стоит отметить, что в "черный список" попадали многие другие известные сайты. Так, за статью об употреблении наркотиков был ограничен доступ к энциклопедии интернет-мемов Lurkmore. За "Поваренную книгу анархиста" в списке запрещенных сайтов оказалась онлайн-библиотека "Либрусек". Кроме того, запрещенные страницы нашли в интернет-энциклопедии "Википедии".

Сюжет: "Черный список" сайтов
Роскомнадзор черный список Вконтакте

