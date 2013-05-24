Социальную сеть "ВКонтакте" внесли в "черный список" сайтов

Социальная сеть "ВКонтакте" оказалась в "черном списке" сайтов Роскомнадзора. Причина включения социальной сети в реестр запрещенных сайтов не сообщается.
Отметим, что у Роскомнадзора довольно часто возникают вопросы к "ВКонтакте" в связи с тем, что в этой социальной сети можно разместить информацию, которая не проходит никакой модерации.
Ранее в реестр запрещенных попало сообщество "Суицид против догхантеров", которое добавил в "черный список" Роспотребнадзор России.
Ссылки по теме
- "Вконтакте" попал в черный список США из-за нарушения авторских прав
- Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу сообщества
- "Луркоморье" запретили из-за статьи про "Дудку"
Недовольны крупнейшей российской социальной сетью и за рубежом - "Вконтакте" попала в "черный список" американских властей. Интернет-ресурс обвиняют в нарушении авторских прав.
Стоит отметить, что в "черный список" попадали многие другие известные сайты. Так, за статью об употреблении наркотиков был ограничен доступ к энциклопедии интернет-мемов Lurkmore. За "Поваренную книгу анархиста" в списке запрещенных сайтов оказалась онлайн-библиотека "Либрусек". Кроме того, запрещенные страницы нашли в интернет-энциклопедии "Википедии".
Сайты по теме