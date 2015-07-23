YouTube удалил с сайта ссылки на "пиратские" фильмы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Видеохостинг YouTube удалил с сайта все "пиратские" ссылки после жалоб Роскомнадзора, сообщила в своем твиттере пресс-служба федерального органа.

Ранее m24.ru сообщало, что Роскомнадзор пригрозил внести YouTube в реестр нарушителей авторский прав из-за размещенных эпизодов телесериалов "Физрук" и "Чернобыль".

Ведомство регулярно требовало от администрации видеохостинга удалять размещенные серии, однако эпизоды вновь появлялись на ресурсе.

Уведомление о нарушении авторских прав было направлено администрации YouTube 8 апреля. После этого с сайта была удалена противоправная информация. Тем не менее Роскомнадзор в дальнейшем неоднократно выявлял повторное размещение этих сериалов.

"20 июля 2015 года был проведен очередной мониторинг нелегального их размещения на портале видеохостинга. В результате было выявлено 137 ссылок, где размещается нелегальный контент", – говорилось в пресс-релизе.

Предполагалось, что в том случае, если к 27 июля Youtube не удалит эпизоды, страницы будут внесены в реестр нарушителей авторских прав, в течение трех дней к ним будет ограничен доступ. При этом если оборудование конкретного провайдера не позволит заблокировать конкретную ссылку, пользователи потеряют доступ ко всему ресурсу.

Напомним, поправки к "антипиратскому" закону вступили в силу 1 мая. Теперь его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Исключения составляют фотографии.