22 июня 2015, 20:39

Роскомнадзор блокирует сайт Общества защиты прав потребителей

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры блокирует сайт Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

"К нам поступило требование Генпрокуратуры в отношении сайта ozpp.ru. В полном соответствии с требованием 398 Федерального закона сайт направлен в выгрузку операторам связи. Производится его блокировка на территории Российской Федерации", – сказал представитель Роскомнадзора.

Ранее Генпрокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела в отношении ОЗПП "Общественный контроль", которое опубликовало памятку о рисках посещения Крыма.

В частности, организация в своей памятке рекомендует туристам из России получать разрешение украинских властей для въезда в Крым. По их мнению, российский турист, посетивший территорию Крыма без этого разрешения, является нарушителем закона Украины о статусе оккупированных территорий.

22 июня глава ОЗПП Михаил Аншаков пояснил, что юристы общества получили уже несколько десятков жалоб от российских туристов, которым после посещения Крыма не выдали визу в ту или иную страну без объяснения причин.

В Генпрокуратуре расценили эти рекомендации как побуждение к "содействию деятельности иностранного государства [...] направленной на нарушение территориальной целостности РФ.

