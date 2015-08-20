Роскомнадзор требует у "Википедии" удалить статью про наркотики

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Роскомнадзор направил в администрацию "Википедии" требование удались статью о приготовлении наркотика, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее статью запретил Черноярский райсуд Астраханской области. Если "Википедия" не удалит текст, заблокированным в России окажется весь портал.

"Убеждены, что владельцы и администраторы интернет-ресурса займут конструктивную и единственно верную позицию по отношению к решению суда и противоправный контент будет удален", – отметили в ведомстве.

Однако МИА "Россия сегодня" сообщает, что "Википедия" не планирует удалять со своего сайта статью с информацией о способах приготовления наркотика.

Как заявил исполнительный директор НП "Викимедиа РУ" Станислав Козловский, вся информация в тексте взята с сайта ООН. "Мы обсудили эту ситуацию и статью решено оставить", – сказал он.

Отметим, что в "Википедии" не первый раз оказывается запрещенный в России контент: в апреле 2013 года одна из страниц сайта угодила в "черный список" Роскомнадзора.

После этого статья "о курении каннабиса" подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и была удалена из реестра запрещенной информации.

Кроме того, в "черный список" попала статья "Смертельная инъекция" о смертельных препаратах с информацией об их дозировке, времени и надежности наступления смерти. Эксперты Роскомнадзора посчитали, то в материале были сведения о способе самоубийства.

Позже текст откорректировали и статью удалили из черного списка.