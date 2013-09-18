Владельцы сайтов будут шифровать личные данные посетителей

Личные данные посетителей интернет-сайтов будут зашифрованы

Роскомнадзор обязал владельцев сайтов шифровать личные данные посетителей. По мнению представителей ведомства, подобная мера защитит интернет-пользователей от "кибермошенников".

Защищать пользователей от хакеров будут при помощи шифрования данных. В ведомстве сочли, что данные, вводимые при регистрации в онлайн-магазинах, на сайтах поликлиник и даже на портале госуслуг, недостаточно защищены.

Мошенники могут воспользоваться уязвимостями системы и получить информацию о местонахождении, интересах и здоровье посетителей Сети, после чего подобная информация может быть использована в мошеннических целях. Например, для рассылки спама или продажи "чудо-лекарств" от всех болезней пенсионерам.

Обезличенные шифры невозможно соотнести с конкретным пользователем, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что шифрование данных применяется в ряде программ для общения через интернет. В частности, подобный способ сохранения конфиденциальности данных пользователей используется в Skype.