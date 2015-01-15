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15 января 2015, 17:36

Заблокированы крупнейшие биткоин-сообщества России

Роскомнадзор сайты биткоины

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Роскомнадзор заблокировал крупнейшие биткоин-сообщества Bitcoin.org, BTCsec.com и Bitcoin.it, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

На порталах публикуются новости о криптовалютах, статьи и инструкции. Также там есть раздел тематических блогов и форумов.

Причиной блокировки сайтов стало решение суда, которое гласит: "криптовалюты являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории РФ. Это послужило основанием для внесения сайтов, посвященных биткоинам, в Единый реестр запрещенной информации".

Что такое биткоины

Виртуальная валюта Bitcoin появилась в 2009 году и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет - пользователей. Особенность биткоинов состоит в том, что их нельзя конфисковать у владельца, а генерируются они компьютерами пользователей.

Эта валюта также позволяет ее обладателю сохранять в случае необходимости полную анонимность. Однако в последнее время ее положение ухудшилось из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование ряд стран мира.

Стоит добавить, что биткоины использовались в качестве средства оплаты на анонимной торговой площадке Silk Road ("Шелковый путь"), где продавались наркотики, реквизиты банковских карт и запрещенные книги.


Как сообщил M24.ru президент юридической фирмы "Интернет и Право" Антон Серго, блокировка сайтов связана с тем, что денежные операции проводились на сайтах в несуществующих денежных валютах, не предусмотренных законом.

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По словам Серго, с правовой точки зрения Bitcoin – аналог денежных обязательств. "Юридически Bitcoin не являются ни валютой, ни денежным средством в прямом смысле этого слова, поэтому коммерческие организации их использовать не могут", - пояснил он.

При этом Серго отметил, что деятельность по продаже самих Bitcoin незаконного характера не носит. "Мы можем продавать и покупать все что угодно, кроме того, что запрещено законом РФ", - добавил юрист.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает запретить биткоины. Однако министерство экономического развития не поддержало этот законопроект.

Ранее сообщалось, что биткоины могут подключить к системе оплаты Airbnb и сервису такси Uber.

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