Rutracker.org попал в "черный список" Роскомнадзора

Rutracker.org попал в "чёрный список" Роскомнадзора

Торрент-портал Rutracker.org. попал в "черный список". Роскомнадзор включил в реестр запрещённых сайтов страницу, содержащую раздачу "Экциклопедии суицида".

При этом сам сайт Rutracker.org в реестре не значится. Администрация портала сразу удалила раздачу и отправила оповещение об этом в Роскомнадзор.

По принятым правилам, владельцам сайта дается трое суток на удаление запрещенной информации. На это время в реестр вносится адрес конкретной страницы, содержащей запрещённые сведения. Через трое суток сотрудник ведомства проверяет страницу, и если обнаруживает, что недопустимая информация все еще доступна, вносит в "черный список" сайт целиком. После этого доступ к нему должны заблокировать все российские провайдеры.

Напомним, накануне стало известно, что в список запрещенных попали популярная библиотека "Либрусек" и интернет-энциклопедия "Луркоморье".