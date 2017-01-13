Более 150 сайтов для уклонистов от службы в армии заблокировали в 2016 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сайты с советами для призывников, как избежать службы в российской армии, стали активно закрывать. В прошлом году Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов около 160 таких ресурсов, сообщает газета "Известия".

Борьба ведется с сайтами, которые объясняют, с какими болезнями можно будет отправиться на альтернативную службу, предлагают услуги по зачислению в аспиранты или платные юридические консультации, обещают помочь при медобследовании или обнаружить болезни с которыми не берут в армию.

Доступ к сайту ограничивают по решению суда. А суды признают незаконными сайты, позволяющие "косить" от службы в армии. В качестве основания они используют 10 статью закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В ней пункт 6 запрещает распространение информации о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По данным Минобороны, по итогам 2016 года уклоняющихся от призыва стало меньше на 20 процентов в сравнении с 2015 годом. За завершившийся год в следственные органы передано 900 материалов в отношении уклонистов.



