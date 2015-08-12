Роскомнадзор заблокировал пиратскую версию браузерной игры

Скриншот стартовой страницы одного из официальных серверов игры

Мосгорсуд обязал Роскомнадзор заблокировать пиратскую версию многопользовательской игры "Легенда: Наследие драконов".

Это первый случай, когда ведомство блокирует пиратский сервер браузерной (или клиентской) MMORPG, сообщается на странице Роскомнадзора в Facebook.

Пиратские сервера известных многопользовательских игр ранее не попадали в поле зрения Роскомнадзора, несмотря на то, что закон о создании "черного списка" сайтов действует уже более двух лет.

"Легенда: Наследие драконов" имеет два официальных сервера, а также версию для социальных сетей и является одной из наиболее популярных отечественных MMORPG.

Отметим, что Роскомнадзор намерен внести в реестр запрещенной информации страницу популярного интернет-ресурса Reddit. Это может привести к блокировке всего сайта.

Претензии со стороны Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков вызвала размещенная на портале статья о выращивании наркосодержащих растений. Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор.

Роскомнадзор, в свою очередь, неоднократно направлял на адреса ресурса уведомления с требованием удалить информацию, однако это сделано не было. Таким образом, в ближайшее время ввиду технических особенностей ряд операторов может полностью заблокировать данный сайт.