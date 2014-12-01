Роскомнадзор ограничил доступ к Vimeo по требованию Генпрокуратуры

Фото: ТАСС

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к одному из крупнейших видеохостингов - Vimeo, сообщается на страничке ведомства в Facebook.

Причиной блокировки стал опубликованный через сервис видеоролик террористической организации "Исламское государство" под названием "Пламя войны".

Стоит отметить, что из редакции M24.ru видеохостинг на момент публикации новости доступен. Однако, как сообщают СМИ, доступ к ресурсу уже приостановили провайдеры в Рязани и Брянске.

Напомним, что октябре Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, на которых был опубликован другой ролик "Исламского государства" - "Звон мечей". Тогда более 300 порталов удалили видео, в том числе социальная сеть "Вконтакте" и видеохостинг Youtube.

Исламское государство Террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Она образовалась как радикальное крыло "Аль-Каиды", но впоследствии превратилась в самостоятельную силу. Одной из целей "Исламского государства" является создание мусульманского халифата на территории Сирии и Ирака. Боевики захватили ряд иракских городов, где жестоко расправляются с инакомыслящими. В послужном списке "Исламского государства" - казнь похищенных ими в Ираке американских журналистов и массовые расстрелы солдат правительственной армии Ирака и сочувствующих им.


