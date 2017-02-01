"Москва 24" стала обязательным региональным телеканалом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Телеканал "Москва 24" выбран в качестве обязательного общедоступного регионального телеканала для столицы, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Такое решение приняла федеральная конкурсная комиссия под председательством руководителя службы Александра Жарова, которая выбирала телеканалы для субъектов Центрального федерального округа. Для Московской области таким телеканалом стал "Телеканал 360 Подмосковье".

По новому законодательству операторы кабельного телевидения должны размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой 21-й кнопке. Такой канал избирают в каждом регионе из тех, чья продукция содержит не менее 75 процентов телепрограмм национального производства и доступен минимум для половины населения субъекта.

Телеканал "Москва 24" был единственным участником конкурса по выбору регионального общедоступного телеканала для столицы.