Лоукостеру "Победа" разрешили летать в Германию, Словакию и Францию

Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" получил разрешение на полеты в Германию, Словакию и Францию. Об этом говорится в материалах на сайте Росавиации.

Уточняется, что лоукостер сможет выполнять по 7 рейсов в неделю в немецкие Дрезден и Кельн, 10 рейсов в словацкую Братиславу, а также чартерные рейсы во французский Шамбери - в общей сложности 17 рейсов.

Кроме того, "Победа" получила допуск на рейсы в Минск с частотой 14 раз в неделю.

Несколько дней назад была открыта продажа билетов на ежедневные рейсы по новому направлению Москва – Калининград. Полеты по этому маршруту начнутся 4 ноября и будут выполняться два раза в день.

Как отметили в компании, запуск полетов приурочен ко Дню народного единства. Ранее регулярные рейс в Калининград были невозможны, потому что для пролета над территорией других стран авиакомпании был необходим допуск на международные полеты.

Напомним, 2 октября Минюст зарегистрировал поправки в Федеральные авиационные правила, отменяющие условие обязательного двухлетнего налета авиакомпаний по России. Благодаря этому уже к концу октября "Победа" сможет открыть продажи билетов за рубеж.