12 октября 2016, 20:21

Транспорт

Бразильский самолет для местных авиалиний появился в России

Фото: embraercommercialaviation.com

Росавиация сертифицировала бразильский авиалайнер Embraer ERJ 170 и его модификации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, бразильский самолет стал еще одним лайнером для рынка местных авиалиний в России. Воздушное судно теперь может пополнить парк российских авиакомпаний.

Другие типы самолетов этого производителя уже летают в стране. Embraer ERJ 170 прошел в России сертификацию впервые, в том числе и летную оценку.

История вопроса

Embraer ERJ 170 (ERJ 175) – узкофюзеляжный авиалайнер, является базовой моделью в семействе самолетов Embraer E-Jet, предназначен для полетов на авиалиниях малой и средней протяженности. Самолеты этого семейства отличаются надежностью и экономичностью, рассчитаны на перевозку от 70 до 80 пассажиров на расстояние до 3889 километров.

