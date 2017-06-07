Форма поиска по сайту

07 июня 2017, 18:17

Транспорт

Росавиация предупредила об отмене чартерных рейсов в случае задержек вылетов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Росавиация может отменять нерегулярные рейсы чартерных авиакомпаний в случае массовых задержек вылетов. Об этом рассказал глава ведомства Александр Нерадько, передает РИА Новости.

Больше всего проблем с задержками рейсов в последнее время возникало у компании "ВИМ-Авиа". Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с технического обслуживания. До окончательной корректировки расписания компания объявила о сокращении чартерной программы.

Александр Нерадько, говоря о ситуации с "ВИМ-Авиа", отметил, что из-за задержек рейсов ведомство не имеет права ограничивать сертификат эксплуатанта. Более того, Росавиация даже не может рекомендовать компании пересмотреть маршрутную сеть и график.

Поэтому единственная мера воздействия, которая может применяться в такой ситуации, не подтверждение программы нерегулярных рейсов.

