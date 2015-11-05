МАК не может запретить полеты Boeing 737 российским компаниям - Росавиация

Какие проблемы может вызвать отзыв сертификатов у Boieng-737

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не может остановить эксплуатацию Boeing 737 в российских авиакомпаниях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Отмечается, что отзывом сертификата типа на самолеты Boeing 737 МАК не может остановить эксплуатацию этого самолета в российских авиакомпаниях.

"Запрет на полеты того, или иного типа воздушного судна может ввести только специально уполномоченный на то федеральный орган исполнительной власти, который такого решения не принимал", - отметили в пресс-службе.

В Росавиации добавили, что руководство МАК не выходит на связь для разъяснения причины приостановки сертификата Boeing 737.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет приостановил действие сертификатов типа на самолеты Boeing 737, соответствующее письмо было размещено на сайте комитета.

"В связи с обращениями Росавиации авиарегистр МАК вынужден приостановить действие в Российской Федерации всех выданных им в процессе валидации сертификатов типа на самолеты семейства Boeing 737 до получения совместного уведомления Росавиации и FAA США о том, что находящиеся в эксплуатации самолеты типа Boeing 737 находятся в состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию", – говорилось в письме.

Росавиация планирует в пятницу провести совещание по безопасности самолетов Boeing 737.

Одним из крупнейших эксплуатантов самолетов Boeing 737 являлась авиакомпания "Трансаэро", которая с 26 октября приостановила свою деятельность по решению Росавиации.