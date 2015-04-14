Ирина Апексимова планирует переезд "Таганки" на другую площадку

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Актриса Ирина Апексимова, с марта этого года занимающая должность директора Театра на Таганке, планирует переезд на новую площадку.

Апексимова, ранее являвшаяся директором в Театре Романа Виктюка, прокомментировала свой уход на пресс-конференции в апреле: "Я сделала все, что считала нужным и что мне интересно. Больше перспектив для себя я в этом театре не вижу". Напомним, что сейчас здание ДК имени И.В.Русакова, в котором размещается Театр Романа Виктюка, находится на реконструкции. Как сообщили M24.ru в пресс-службе, он откроется к началу нового сезона.

В ближайших планах нового директора "Таганки" – навести порядок в театре. Это касается и репертуара, и самого здания. О том, что зданию Театра на Таганке требуется ремонт и дополнительное обследование конструкций, сообщает "Интферфакс" со ссылкой на заместителя главы департамента культуры Москвы Дмитрия Ипатова. "Театр сейчас играть спектакли не может, потому что негде, и надо начинать реконструкцию", – сказала Апексимова на пресс-конференции.

Кроме поиска площадки для аренды, возникает и другая проблема – имущество театра, нуждающееся в хранении на время ремонта. "Здесь есть уникальный рояль, который просто так никуда не вывезти. Огромный архив Юрия етровича Любимова, который должны разобрать и привести в порядок специалисты. Костюмы Высоцкого…" – цитируют "Известия" известную актрису. Она выразила надежду, что департамент культуры поможет Театру на Таганке переехать в другое помещение.

Также поклонников и артистов "Таганки" волнует вопрос – кто будет заниматься художественными задачами театра? Предполагалось, что новому директору потребуется в помощь художественный руководитель, поскольку подобного опыта работы Ирина не имеет. На данный момент известно, что, несмотря на это, Апексимова намерена сама определять репертуар театра.

По ее мнению, существуют удачные примеры директорского репертуарного театра, сообщают "Известия". К тому же, по ее словам, к моменту ее выхода на эту работу репертуар на апрель-май спланирован не был. А новый сезон, скорее всего, начнется уже на другой площадке.

С приходом Ирины в Театр на Таганке в административном штате произошли изменения. Апексимова ранее рассказала "Известиям", что приводит с собой свою команду – профессионалов, которым она доверяет. "То же самое сейчас происходит и в Театре Романа Виктюка – новый директор приведет свою новую команду, на которую он будет опираться", – сказала Апексимова. По ее словам, она и те люди, которые занимали административные должности "Таганки", разошлись по соглашению сторон.

Тем временем профсоюзная организация Театра на Таганке утверждает, что новый директор заставляет людей подписывать заявления об уходе. Более того, заслуженный артист России Анатолий Васильев, служащий в театре более 50 лет, предложил провести пикет в день рождения "Таганки" – 23 апреля. Цель пикета – привлечь внимание правительства города, СМИ и общественности к проблеме разрушения театра. Как сообщили "Известия", другой заслуженный артист Александр Ларчиков предложил объявить бессрочную голодовку – в том случае, если просьбы проверить законность действий Ирины Апексимовой не будут услышаны ни в прокуратуре, ни в Государственной трудовой инспекции.

M24.ru пытались связаться с Ириной Апексимовой, но она от комментариев отказалась.