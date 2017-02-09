Подарки от кровопийц: презентация диска с мюзиклом "Бал вампиров" Полански

Теперь вампиры и их убийцы споют прямо у вас дома

Дата: 13 февраля в 18:00

Место: театр МДМ (Комсомольский проспект, 28)

Фото предоставлено организатором

Ради чего идти: чтобы первым купить свежий диск, выпущенный специально к 20-летию мюзикла. 11 хитов из "Бала вампиров" на русском языке станут достойным украшением аудиотеки любого поклонника мюзикла Полански и его фильма "Бесстрашные убийцы вампиров, или Простите, но ваши зубы впились мне в шею" (1967).

Все покупатели альбома получат автограф любимых артистов и сфотографируются с исполнителями главных ролей – Иваном Ожогиным, Еленой Газаевой, Кириллом Гордеевым, Ириной Вершковой, Александром Казьминым, Наталией Диевской, Агатой Вавиловой, Андреем Бириным.

Что еще: на автограф-сессии будет впервые представлен клип на главный хит мюзикла Total Eclipse of the Heart в исполнении Ивана Ожогина и Елены Газаевой.

Подробности – на сайте мюзикла.