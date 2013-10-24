Noize MC выпустил новый альбом "Неразбериха" о мрачном будущем

Фото: noizemc.ru
Noize MC презентовал новый - шестой по счету - студийный альбом "Неразбериха", который можно в настоящее время послушать на сервисе "Яндекс-музыка". На новой пластинке помимо самого Ивана Noize MC Алексеева можно услышать рэпера Влади из "Касты", "Елку", альтернативщиков "7000$", битбоксера Вахтанга и певицу Стейшу.
"В этот раз я нагадал себе самое мрачное будущее, какое может быть. Это альбом о России, о Москве, о реальности и ее изнанке", - отметил Noize MC.
Всего в альбом вошло 17 песен, посвященных чебурекам из человечины, страшным покровителям, нападению зомби, "чужим" и другим нечистям, с которыми не хочет бороться "Капитан Америка", а также российским иммигрантам.
История вопросаИван Noize MC Алексеев - российский музыкант, композитор и актер. Известность пришла к нему после выложенных в сеть синглы "Лето в столице", "Песня для радио", "За закрытой дверью", "Из окна" и "Выдыхай".
В музыке Noize MC совмещает нескольких стилей, при этом характеризуя свое творчество как "современная урбанистическая музыка на стыке хип-хопа, панка, регги и брейкбита".
