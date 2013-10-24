Noize MC выпустил новый альбом "Неразбериха" о мрачном будущем

Фото: noizemc.ru

Noize MC презентовал новый - шестой по счету - студийный альбом "Неразбериха", который можно в настоящее время послушать на сервисе "Яндекс-музыка". На новой пластинке помимо самого Ивана Noize MC Алексеева можно услышать рэпера Влади из "Касты", "Елку", альтернативщиков "7000$", битбоксера Вахтанга и певицу Стейшу.

"В этот раз я нагадал себе самое мрачное будущее, какое может быть. Это альбом о России, о Москве, о реальности и ее изнанке", - отметил Noize MC.

Всего в альбом вошло 17 песен, посвященных чебурекам из человечины, страшным покровителям, нападению зомби, "чужим" и другим нечистям, с которыми не хочет бороться "Капитан Америка", а также российским иммигрантам.