Рэпер T.I. выпустил девятый по счету альбом под названием Paperwork

Фото: Страница музыканта в Facebook

Рэпер T.I., автор песни "24's" - знакомой многим по игре Need for Speed: Underground - выпустил альбом Paperwork. Ожидается, что пластинка будет первой в трилогии. Также это первый релиз рэпера на лейбле Columbia Records.

В записи девятой по счету студийной пластинки приняли участие такие музыканты, как: Chris Brown, Iggy Azalea, Usher, The-Dream, Jeezy, Lil Boosie, Nipsey Hussle,Rick Ross, Skylar Grey и многие другие. Всего в альбом вошли 15 песен.

Конечно же, в альбоме принял участие и Фаррелл Уильямс, неоднократно работавший с T.I. Он выступил в роли исполнительного продюсера. Помимо него продюсерами пластинки выступили DJ Mustard, DJ Toomp, Tricky Stewart, Tommy Brown.

Новый альбом получился в стиле его работы 2006 года "King". Тогда рэпер возглавил американские чарты с песней My Love, записанной вместе с Джастином Тимберлейком. Также он получил "Грэмми" за лучший рэп-дуэт. После этого многие стали звать его "королем южного рэпа", а сам Фаррелл говорил ,что T.I. - это Jay-Z с юга.

[html] [/html]

Альбом даже обзавелся собственным сайтом, где можно сделать заказ и посмотреть последние видеоклипы и гламурные фото артиста со съемок.