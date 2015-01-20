Рэпер Joey Badass выпустил дебютный альбом на свое 20-летие

Обложка альбома B4.Da.$$

Молодой и перспективный рэпер Joey Badass - один из основателей хип-хоп коллектива Pro Era - выпустил дебютный альбом B4.Da.$$. Релиз пластинки приурочен к его дню рождения – сегодня Joey исполняется 20 лет.

Над музыкой работали как коллеги по Pro Era Kirk Knight и Chuck Strangers, так и признанные продюсеры Statik Selektah, DJ Premier, Hit-Boy, Samiyam, Basquiat, Freddie Joachim и Lee Bannon. Также отмечается влияние ныне покойного J Dilla.

Первый сингл с альбома вышел 8 августа 2014 года. Заказать пластинку можно здесь.

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Joey Badass - молодой рэпер из Бруклина, Нью-Йорк. Он является сооснователем хип-хоп коллектива Pro Era (основал его в старших классах с Capital Steez, CJ Fly и Powers Pleasant), с которым выпустил три микстейпа. В настоящее время в группировку входит 47 человек, включая фотографов, промоутеров и многих других. - молодой рэпер из Бруклина, Нью-Йорк. Он является сооснователем хип-хоп коллектива Pro Era (основал его в старших классах с Capital Steez, CJ Fly и Powers Pleasant), с которым выпустил три микстейпа. В настоящее время в группировку входит 47 человек, включая фотографов, промоутеров и многих других. Начинал свою карьеру под ником JayOhVee. Как утверждает сам музыкант, свои первые строчки он написал в 11 лет, а повлияли на него Nas, Jay-Z, MF DOOM, J Dilla, Black Thought и Notorious B.I.G.





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